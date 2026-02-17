У Telegram кончается срок действия товарных знаков в России

Срок действия права на один из двух товарных знаков мессенджера Telegram (в лице дубайской компании Telegram FZ-LLC) на территории РФ подходит к концу по истечении десяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.

Речь идет о товарном знаке в виде слова «Telegram». По данным Роспатента, срок истечет 30 мая в 2026 году — спустя десять лет после подачи заявки.

Отмечается, что продлить право на товарный знак на следующие 10 лет можно неограниченное число раз в течение последнего года его действия.

Второй товарный знак Telegram в России — иконка в форме бумажного самолетика, срок действия которого завершится 15 сентября текущего года.

На прошлой неделе российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера. По данным сервиса «Сбой.РФ», только за 10 февраля поступило без малого 10 тыс. жалоб. РКН подтвердил: работу сервиса ограничивают из-за нарушений российских законов и продолжат принимать меры против платформы.

Ранее в Госдуме исключили попадание Telegram в «белый список».