Стало известно, чего попытаются достичь стороны на переговорах в Женеве

ТАСС: на переговорах в Женеве делегации попытаются согласовать рамочные принципы
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

На предстоящих трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса в Женеве делегации РФ, США и Украины будут работать над согласованием рамочных принципов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

«Нужны конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением, этим и занимаются переговорщики», — заявил собеседник агентства.

Третий раунд переговоров состоится 17–18 февраля. Возглавит российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. До этого сообщалось, что на предстоящих переговорах будет обсуждаться энергетическое перемирие.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, переговорная группа от Киева уже прибыла в Женеву. Представители РФ отправились в Женеву вечером 16 февраля.

16 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская делегация на переговорах в Женеве будет действовать в рамках, согласованных президентами РФ и США в ходе их встречи в Анкоридже в августе 2025 года.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что переговоры в Женеве пройдут без присутствия СМИ.
 
