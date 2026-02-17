Размер шрифта
СМИ сообщили, что на части самолетов F-16 на Украине летают пилоты из США и Нидерландов

Intelligence Online: частью F-16 на Украине управляют западные пилоты
Efrem Lukatsky/AP

Частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты. Об этом сообщает французское издание Intelligence Online.

В публикации утверждается, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники поставят Киеву новые военные самолеты: 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale.

Ранее Польша решила продать Украине старые истребители.
 
