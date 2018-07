Сыгравший Чубакку Питер Мейхью перенес операцию

74-летний актер Питер Мейхью, сыгравший лохматого инопланетянина-вуки Чубакку в киносаге «Звездные войны», у себя в твиттере рассказал о перенесенной операции.

Актер извинился за вынужденное молчание в соцсетях и признался, что ему была сделана запланированная операция на позвоночнике, которая должна улучшить мобильность актера. «Все прошло удачно, последующие недели уйдут на восстановление. Спасибо врачам, персоналу, семье и друзьям, помогавшим мне пройти через это», — подписал Мейхью фото из больницы.

В последние годы актеру, рост которого составляет 218 сантиметров, приходилось передвигаться с помощью трости и инвалидного кресла.

В новых фильмах серии «Звездные войны» Питер Мейхью заменил финн Йонас Суотамо.

Sorry, I've been quiet as of late. I've been planning & going through some spinal surgery to improve my mobility. It's been a success & I'll be spending the upcoming weeks recovering. A big thank you to the doctors, staff, my family & friends that have helped me through this. pic.twitter.com/fdfUelrsel