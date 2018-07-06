Путин поздравил с юбилеем оперную певицу Синявскую

Президент России Владимир Путин направил свои поздравления Тамаре Синявской, оперной певице, педагогу, народной артистке СССР.

6 июля Тамаре Синявской исполняется 75 лет. «Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение», — написал Путин в праздничной телеграмме, отметив, что певицу по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены.

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Отметил президент и наставнический труд Синявской, а также ее огромный личный вклад в сохранение памяти и творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева.

Тамара Синявская родилась в Москве в 1943 году. В 1982 году получила звание народной артистки СССР, в 2002 году стала народной артисткой Азербайджана. С 1965 года по 2002 выступала на сцене Большого театра. С 1942 по 2008 год была замужем народным артистом СССР Муслимом Магомаевым.