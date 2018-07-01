Медведев поздравил Александра Курляндского с юбилеем

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем писателя и сценариста, заслуженного деятеля искусств России Александра Курляндского. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Александр Курляндский является автором сценария к мультфильмам «Ну, погоди!» и создателем попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая». 1 июля ему исполняется 80 лет.

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«На Ваших мультфильмах выросло не одно поколение зрителей, которые и сегодня с удовольствием смотрят их со своими детьми и внуками», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Медведев поздравил с юбилеем режиссера Сергея Бодрова.