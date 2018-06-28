Григорьев-Апполонов чувствует ответственность за смерть участников «Иванушек»

Солист поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с телеканалом «Мир» рассказал, как тяжело переживал смерть экс-участника коллектива Олега Яковлева, а потом и собственной сестры.

По словам певца, он был в запое полгода. «Я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий», – поделился он.

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Григорьев-Апполонов признался, что чувствует ответственность и за гибель Яковлева, и за смерть экс-солиста Игоря Сорина, погибшего в конце 1990-х годов. Сорина умер через год после того, как он покинул группу, а Яковлев – через четыре года.

Он сокрушается, что не мог просто позвонить другу и попросить ответственнее относиться к своему здоровью. «По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это», – сказал Григорьев-Апполонов, отметив, что ответственность должен чувствовать весь шоу-бизнес.

Олег Яковлев умер летом 2017 года от остановки сердца. В некоторых интервью его близкие признавались, что у певца были проблемы с алкоголем.