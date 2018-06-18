Сторонник Трампа попытался сорвать мюзикл Де Ниро
Сторонник президента США Дональда Трампа посетил показ мюзикла Роберта Де Ниро «Бронксская повесть» в бродвейском театре «Лонгакр» и попытался сорвать финальную часть, когда актеры выходили к зрителям на поклон.
Протестуя против Де Ниро, регулярно жестко критикующего Трампа, он развернул у сцены флаг со словами «Сохраним великую Америку» и «Трамп 2020» — намеком на перевыборы действующего президента в 2020 году.
Мужчину быстро увела охрана, однако фотографии инцидента сохранились в соцсетях.
В последний раз Роберт Де Ниро раскритиковал Дональда Трампа на церемонии вручения премии «Тонки» в Нью-Йорке, нецензурно выразившись в адрес главы страны.
A @realDonaldTrump supporter tried disrupting a performance of the Robert De Niro directed musical "A Bronx Tale" on Saturday — standing up during the curtain call and displaying a "Keep America Great!" flag towards the audience...https://t.co/mp8Ct2Ra5C via @nypost pic.twitter.com/03ssEUeboy— Chris Perez (@yankee_MSU) 18 июня 2018 г.