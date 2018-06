Сторонник Трампа попытался сорвать мюзикл Де Ниро

Сторонник президента США Дональда Трампа посетил показ мюзикла Роберта Де Ниро «Бронксская повесть» в бродвейском театре «Лонгакр» и попытался сорвать финальную часть, когда актеры выходили к зрителям на поклон.

Протестуя против Де Ниро, регулярно жестко критикующего Трампа, он развернул у сцены флаг со словами «Сохраним великую Америку» и «Трамп 2020» — намеком на перевыборы действующего президента в 2020 году.

Мужчину быстро увела охрана, однако фотографии инцидента сохранились в соцсетях.

В последний раз Роберт Де Ниро раскритиковал Дональда Трампа на церемонии вручения премии «Тонки» в Нью-Йорке, нецензурно выразившись в адрес главы страны.

A @realDonaldTrump supporter tried disrupting a performance of the Robert De Niro directed musical "A Bronx Tale" on Saturday — standing up during the curtain call and displaying a "Keep America Great!" flag towards the audience...https://t.co/mp8Ct2Ra5C via @nypost pic.twitter.com/03ssEUeboy