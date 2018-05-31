Названы лучшие сериалы первых месяцев 2018 года

Журнал Time составил список лучших телесериалов, которые успели выйти за первые 5 месяцев 2018 года.

Кинообозреватели, участвовавшие в составлении списка, отметили, что множество вошедших в топ телешоу созданы на основе литературных произведений. «В этом есть смысл: в не очень успешный для телевидения последний год по-настоящему выделялись сериалы, такие же захватывающие, как шедевры литературы», — говорится во введении к топ-листу.

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В частности, в список попала вторая часть сериала «Рассказ служанки» по антиутопическому роману Маргарет Этвуд. В топе также оказались мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем, документальный сериал «Дикая-дикая страна» о философе Ошо и его коммуне, сериалы «Атланта», «Призрачная башня», «Убивая Еву». Также в списке оказалось вокальное конкурсное шоу American Idol.

Ранее издание The Guardian представило список худших фильмов о войне.