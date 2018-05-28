Минкульт хочет максимально сурово наказать повредившего картину Репина вандала

Министерство культуры высказалось о возможном наказании для мужчины, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее.

О том, что ведомство настаивает на максимально жестком наказании вандала, сообщил журналистам первый замглавы Минкультуры Владимир Аристархов.

Реклама

«Уничтожение культурных ценностей наказывается штрафом в размере 3 млн руб. либо лишением свободы до трех лет. Конечно, три года — это не сопоставимо с ценностью этой бесценной картины. Но тем не менее, преступник должен быть максимально сурово наказан», — цитирует Аристархова агентство «Москва».

37-летний мужчина 25 мая столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно и раму картины Репина, объяснив свой поступок алкогольным опьянением и, на его взгляд, недостоверным отображением исторических событий на картине. Сейчас произведение искусства находится на реставрации, а против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал действия вандала.