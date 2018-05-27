Элтон Джон раздал детям в Ереване слуховые аппараты

Президент Армении Армен Саркисян и британский певец Элтон Джон приняли участие в благотворительной акции, в рамках они раздали детям слуховые аппараты, передает РИА «Новости».

«В рамках благотворительной акции, прошедшей в воскресенье в Ереване с участием Саркисяна, Элтона Джона и директора фонда Starkey Hearing Technologies Уильяма Остина, детям из различных регионов Армении и Арцаха были переданы 100 слуховых аппаратов», — говорится в сообщении администрации Саркисяна.

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Мероприятие состоялось в детском реабилитационном центре «Айк и Эльза Титизян».

«В ходе трехдневной благотворительной акции фонд Starkey Hearing Technologies подарит детям и взрослым 2500 слуховых аппаратов», — отмечается в сообщении.

Ранее Элтон Джон выступил на свадьбе американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри.