Шнуров сообщил о своем разводе

Музыкант Сергей Шнуров сообщил в инстаграме о своем разводе с супругой Матильдой.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров.

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Он также обратился к СМИ с просьбой не нарушать их личное пространство.

Шнуров состоит в браке с Матильдой с 2010 года.

18 мая группа «Ленинград» выпустила клип-боевик со стрельбой, пожарами, погонями и котиками с участием певицы Глюк'Ozы и рэпера ST на песню «Жу-жу». Сам лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров появляется в клипе только в качестве мульпликационного персонажа. К 8 Марта «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили клип «Не Париж».