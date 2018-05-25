Netflix стал самой дорогой медиакомпанией в мире

Американская развлекательная компания Netflix на торгах в четверг, 24 мая, обогнала Disney и стала самой дорогой компанией, которая занимается потоковым онлайн-вещанием. Об этом пишет Variety.

На торгах в четверг стоимость акций Netflix выросла на 1,3% до $349,29. Данный показатель дает компании около $161 млрд рыночной капитализации. По сравнению с этой же датой в прошлом году, капитализация Netflix выросла на 82%.

Реклама

Акции Disney, наоборот, упали на 0,7% до $102,11. В данный момент их рыночная капитализация составляет примерно $152 млрд.

В издании отмечают, что сервис Netflix уже побил собственные прогнозы на первый квартал 2018 года по количеству подписчиков в Соединенных Штатах и за рубежом. В данный момент на Netflix по всему миру подписаны 125 млн человек.

В апреле нынешнего года сообщалось, что аудитория Netflix выросла на 7,4 млн человек.