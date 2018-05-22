Вышел первый трейлер драмы о выживании «Маугли»

Киностудия Warner Bros. выпустила первый трейлер драмы «Маугли» Энди Серкиса, сообщает Variety.

Эта экранизация произведения «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга изначально обещала быть мрачной и натуралистичной, подтверждает намерения авторов и трейлер.

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Трейлер фильма о мальчике, выросшем в джунглях, начинается с картины его заточения в клетке. В ролике можно увидеть израненного Маугли (Роэн Чанд), выживающего в диких условиях, а также созданных при помощи компьютерных технологий животных — тигра Шер Хана, озвученного Бенедиктом Камбербэтчем, и пантеру Багиру, озвученную Кристианом Бейлом.

Российская премьера «Маугли» назначена на 18 октября.