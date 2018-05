Умер Билл Голд

В США на 98 году жизни скончался голливудский художник Билл Голд, который создал афиши к таким кинокартинам, как «Заводной апельсин», «Касабланка» и «Изгоняющий дьявола». О его смерти сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи Кристин Гиллоу.

Отмечается, что художник умер в городе Олд Гринвич штата Коннектикут, в своем доме. По словам Гиллоу, Голд скончался от «естественных причин». О подробностях его кончины она не рассказала.

Ранее сообщалось о смерти американской актриса Патришы Морисон. Она скончалась в Лос-Анджелесе на 104 году жизни.

Rest in peace: Bill Gold began at Warner Bros. in the early 1940s and had a hand in more than 2,000 posters during his iconic career https://t.co/sWvsyWL629