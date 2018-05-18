Самойлова высказала претензии Первому каналу

Певица Юлия Самойлова в новом интервью рассказала о финансовой стороне своего участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».

В беседе с интернет-журналистом, опубликованной на YouTube-канале «The Люди», Самойлова посетовала на то, что платье для выступления ей пришлось приобретать самостоятельно. Также стало известно, что Первый канал не смог купить для певицы специальную инвалидную коляску для путешествия, хотя изначально планировалось, что эти траты телевидение возьмет на себя.

Вместе с тем Самойлова не обвиняет российских организаторов в том, что не смогла исполнить песню I Won't Break так, чтобы пройти в финал. Частично в своем провале она винит то, что смогла провести только одну репетицию в Лиссабоне перед своим выступлением.

Певица выступила во втором полуфинале «Евровидения» в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри она не смогла попасть в десятку финалистов. Ранее сообщалось, что «Евровидение» без российского конкурсанта посмотрело всего 16% наших соотечественников.