СК отпустил Малобродского под подписку о невыезде

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому, которого обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», сообщается на сайте СК.

Следствие постановило изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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«Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что данное постановление было объявлено обвиняемому в больнице, где он находится в данным момент.

Ранее сообщалось, что у Малобродского диагностировали инфаркт, его перевели в больницу. Позже сообщалось, что состояние Малобродского улучшилось.