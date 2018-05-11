Следствие настаивает на переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест

Следствие настаивает на избрании в отношении фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА «Новости».

Алексей Малобродский заключен под стражу в СИЗО, однако состояние его здоровья беспокоит Следственный комитет. Накануне Малобродский был госпитализирован из зала суда с инфарктом.

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«Следствие не видит препятствий для изменения меры пресечения на домашний арест Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа»… Учитывая состояние здоровья обвиняемого, следствие продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в СК.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества (СПЧ) Михаил Федотов призвал руководство ГУ МВД по Москве отдать распоряжение конвойным не приковывать Малобродского наручниками к кровати в больнице.