Путин поздравил Этуша с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Владимир Абрамович! Примите поздравления с Днем рождения. Вас – выдающегося артиста, яркого представителя легендарной «вахтанговской» школы – искренне любят миллионы людей в нашей стране. Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли», — говорится в поздравлении.

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Также президент пожелал Этушу здоровья и вдохновения.

Ранее появились сообщения о госпитализации актера. Супруга Этуша заявила, что они вместе с актером «ржали в голос» от недостоверных новостей.