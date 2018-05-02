Умерла Ванда Вилкомирская

Скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Варшаве в возрасте 89 лет, передает РИА «Новости».

Вилкомирская происходила из известной польской музыкальной семьи, окончила Высшую музыкальную школу в Лодзи в 1947 году. Училась в Будапештской музыкальной академии, а также в Музыкальной академии в Варшаве.

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С 1959 года на протяжении 22 лет была солисткой Варшавской филармонии, с 1961 года гастролировала в более чем 50 странах мира, выступала с симфоническими оркестрами, играла в камерных ансамблях, была первой исполнительницей многих произведений польских композиторов.

Она была замужем за Мечиславом Раковским — польским государственным и партийным деятелем времен социализма, последним первым секретарем Польской объединенной рабочей партии.

Вилкомирская также была профессором в Высшей школе музыки в Мангейме, в Сиднейской консерватории, в Австралийской национальной музыкальной академии в Мельбурне.