Звезды сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец», собирающего «черный список» врагов Украины, попали новые российские актеры, сообщает RT.

В список, в частности, попал заслуженный артист России Андрей Леонов — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Также в стоп-листе «Миротворца» оказались звезды сериала «Сваты», актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

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Как объясняют авторы «Миротворца», эти артисты были внесены в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».

Ранее российский певец Сергей Трофимов попал в черный список «Миротворца».