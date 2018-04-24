Джеймс Кэмерон заменил «Виагру» овощами

Режиссер «Терминатора» и «Аватара» Джеймс Кэмерон давно придерживается позиций веганства и в интервью The Star рассказал, чем отказ от мяса может быть интересен другим мужчинам.

По словам 63-летнего Кэмерона, «зеленая» диета приносит с собой бонусы в сексуальной жизни и отсутствие необходимости пользоваться препаратами для лечения эректильной дисфункции. «Мне бы хотелось обанкротить «Виагру», просто распространяя информацию о растительном питании», — поделился режиссер.

Убеждения Джеймса Кэмерона нашли отражение в фильме The Game Changers, где он является исполнительным продюсером. В картине есть сцена, в которой у употребляющих овощи участников научного эксперимента увеличиваются гениталии. В январе премьера картины Луи Сайхойоса состоялась на кинофестивале Sundance.