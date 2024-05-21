В Веселовском районе Запорожской области раздались звуки взрывов

Звуки взрывов раздались в Веселовском районе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на одном из полигонов в данной части региона началось плановое уничтожение боеприпасов. Работы осуществляются под контролем специалистов, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

«Уничтожение боеприпасов <...> продлится примерно еще минут 30», — говорится в заявлении, опубликованном в 17:19 мск.

Рогов добавил, что украинские журналисты распространили информацию об обстреле Веселовского района Запорожской области. Однако эти данные не соответствуют действительности, подчеркнул глава общественного движения. Как он отметил, сейчас обстановка в соответствующей части региона спокойная.

Вечером 20 мая в городе Мелитополе, который временно является административным центром Запорожской области, произошло отключение света. Населенный пункт оказался полностью обесточен из-за системного сбоя в местных сетях электроснабжения, рассказали в региональном министерстве энергетики.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, при каком условии раскроют информацию о виновниках обстрелов АЭС в Запорожской области.