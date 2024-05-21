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Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестный обстрелял автобус с пассажирами

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ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО' class="item-image" >
Телеграм-канал ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО

Во Владивостоке неизвестный открыл огонь по автобусу, в котором находились пассажиры. Об этом сообщает Telegram-канал »ВОСТОК-МЕДИА».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Окатовой. Неизвестный открыл огонь по автобусу, двигавшемуся по маршруту №15. В момент инцидента в салоне находились пассажиры.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Сообщается, что очевидцы инцидента не видели момент выстрела и пулю. Однако, по их словам, для камня дырка, оставшаяся в стекле, слишком круглая. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Челябинске неизвестный открыл стрельбу по окну маршрутки, за которым находились дети. Инцидент произошел на маршруте №35, который следует от Новосинеглазово до Металлургического района.

Ранее петербургский подросток выстрелил в пенсионерку в автобусе из-за замечания.

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