Память Раиси почтили минутой молчания в Женеве

На конференции по разоружению в Женеве по предложению представителей делегации от России почтили память президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю всем присутствующим на сегодняшнем заседании встать и почтить память президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахияна и остальных пассажиров, погибших при крушении вертолета», — предложил перед заседанием постпред РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Все присутствующие в зале заседания дипломаты и другие участники конференции поддержали российскую инициативу.

До этого посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что украинские власти не выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.