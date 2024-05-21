Пара россиян прикидывалась собственниками и обманывала на деньги желающих снять квартиру

Жителей Читы подозревают в мошенничестве с арендой квартир. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратились пострадавшие. По их словам, супружеская пара размещала в Интернете предложение об аренде жилплощади на длительный срок.

Откликнувшихся россиян приглашали на просмотры. После этого пострадавшие вносили по 30 тысяч рублей, но ключи они не получали. Пара договаривалась об их передаче на следующий день, но в итоге «владельцы» не приходили и игнорировали звонки.

Правоохранители оперативно разыскали супругов, выдававших себя за собственников. В отношении пары возбудили дело по статье о мошенничестве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

В полиции напомнили о том, что прежде, чем передавать деньги за аренду, стоит посмотреть документы собственника и удостовериться в том, что это его квартира. Помимо этого, перед отправкой нужной суммы важно заключить договор.

Ранее в Татарстане пенсионерка продала квартиру по указке мошенников.