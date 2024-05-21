Милей раскрыл, будет ли Аргентина отзывать своего посла из Испании

Аргентина не намерена отзывать своего посла из Испании в ответ на соответствующие действия Мадрида. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей в беседе с телеканалом LN+.

«Нет», — ответил Милей на вопрос о том, готова ли Аргентина принять аналогичную меру в ответ Мадриду.

Аргентинский президент добавил, что, по его мнению, такой шаг характерен «для заносчивого социалиста». Он счел отзыв испанского посла «чушью».

До этого глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Мадриде заявил, что Испания отзывает посла в Аргентине на постоянной основе из-за слов Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

Ранее Милея обвинили в выдумывании собственной биографии.