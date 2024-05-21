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Ученые назвали виды рыб с опасными для здоровья уровнями ртути в организме

EcoToxic: около 70% видов тунца и акул содержат небезопасное количество ртути

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Depositphotos

Международная группа ученых из Бразилии, Франции, Канады, США и других стран провела первый глобальный анализ заражения ртутью различных видов рыб и диких животных. Исследование опубликовано в научном журнале Ecotoxicology (EcoToxic).

Команда использовала данные Глобального синтеза биотической ртути Института исследований биоразнообразия. В ней содержится информация о более чем 588 тыс. проб по отдельным организмам, отобранным из 4,1 тыс. мест в 139 странах.

Как показало исследование, заражение ртутью повсеместно распространено в морской и пресной воде по всему миру. При этом многие потенциальные продукты питания, включая промысловые виды рыб и морских млекопитающих, часто содержат концентрации метилртути (высокотоксичного ртутного соединения), превышающие безопасные уровни для здоровья человека.

В частности, уровни ртути выше предельно допустимых значений нашли в более чем двух третях (67%) видов тунца, акул и марлиновых.

Среди географических районов по загрязнению ртути наибольшую озабоченность вызывают Средиземное море, пресноводные системы Южной Америки и некоторые части Северной Америки.

Команда рассчитывает, что результаты их анализа способствуют принятию мер по защите природы и здоровья людей от воздействия токсичного металла.

Ранее ученые предупредили о риске заражения Балтийского моря тяжелым металлом таллием.

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