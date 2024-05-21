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Дело генерала Попова о хищениях связали с СВО

Следствие подозревает экс-командующего 58-й армией в хищениях гумпомощи для СВО

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Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в хищении строительных материалов, предназначенных для возведения линии обороны в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Попов арестован по подозрению в крупном мошенничестве», — уточнили в публикации.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Затем появились подробности ареста военноначальника. Затем появились подробности ареста военноначальника. Приблизительная сумма ущерба по делу арестованного экс-командующего 58-й армией составляет около 100 млн руб.

Накануне защита обжаловала заключение под стражу бывшего командующего 58-й армией.

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.

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