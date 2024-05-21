Бербок анонсировала миллиардную помощь Украине

Для поддержки сил противовоздушной обороны Украины был собран почти €1 млрд. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии в Киев 21 мая, передает РБК.

Она заявила о том, что Киев нуждается в срочном предоставлении больших возможностей для ПВО. По словам Бербок, ФРГ интенсивно работает над тем, чтобы собрать еще больше средств.

21 мая бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт фактически окончен на фоне ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нехватка личного состава является одной из главных проблем Киева.

В этот же день журнал Forbes писал, что Украине не хватает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев.

Кроме того, немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что Германия и другие страны Запада всерьез не обсуждают возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

Ранее в ВСУ признали отставание Украины от России.