«Он заложник»: чемпион Игр из России ответил, что бы сказал главе МОК

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян ответил, что сказал бы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, если бы они встретились. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да мне бы не хотелось перед ним оказываться и что-то говорить, если честно (смеется). У них свои дела, разборки, свое отношение. Не могу сказать, что меня это не касается. Конечно, касается. Но я понимаю, что он тоже своего рода заложник», — заявил гимнаст.

Далалоян — победитель летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Однако в декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже при выполнении определенного ряда условий.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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