Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Он заложник»: чемпион Игр из России ответил, что бы сказал главе МОК

Олимпийский чемпион Далалоян назвал главу МОК Баха заложником

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян ответил, что сказал бы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, если бы они встретились. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да мне бы не хотелось перед ним оказываться и что-то говорить, если честно (смеется). У них свои дела, разборки, свое отношение. Не могу сказать, что меня это не касается. Конечно, касается. Но я понимаю, что он тоже своего рода заложник», — заявил гимнаст.

Далалоян — победитель летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Однако в декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже при выполнении определенного ряда условий.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее гимнастка Мельникова полетала на руках пилота самолета.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами