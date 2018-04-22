Энтони Хопкинс смутил поклонников странным видео
Британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс выложил в сети видео, которое привело его поклонников в замешательство. Пост появился в твиттере Хопкинса.
«Вот, что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете…», — написал Хопкинс.
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На видеозаписи, которая длится примерно полминуты, актер под быструю музыку гримасничает и кривляется.
Ранее сообщалось, что трейлер сериала «Мир Дикого запада», в котором сыграл Хопкинс, набрал более 2 млн просмотров.
This is what happens when you're all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 апреля 2018 г.