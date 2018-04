Энтони Хопкинс смутил поклонников странным видео

Британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс выложил в сети видео, которое привело его поклонников в замешательство. Пост появился в твиттере Хопкинса.

«Вот, что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете…», — написал Хопкинс.

На видеозаписи, которая длится примерно полминуты, актер под быструю музыку гримасничает и кривляется.

Ранее сообщалось, что трейлер сериала «Мир Дикого запада», в котором сыграл Хопкинс, набрал более 2 млн просмотров.

This is what happens when you're all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6