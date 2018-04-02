Мединский назвал примерную дату назначения нового худрука «Табакерки»

Нового главу московского театра «Табакерка» после смерти его художественного руководителя Олега Табакова назначат не раньше конца апреля, рассказал журналистам министр культуры России Владимир Мединский.

«Решение будет объявлено после 23 апреля», — цитирует министра культуры АГН «Москва». Напомним, в конце марта этот пост был предложен актеру Владимиру Машкову.

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Ранее стало известно, что в новых сериях мультфильма «Простоквашино» кота Матроскина озвучит актер и бизнесмен Антон Табаков, сын Олега Табакова .

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта в возрасте 82 лет. Открытый им театр «Табакерка» он возглавлял с дня основания в 1987 году и до своей смерти.