В Оренбуржье остаются подтопленными паводком почти девять тысяч домов

К настоящему времени в Оренбургской области остаются подтопленными паводком почти девять тысяч жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

По данным ведомства, по состоянию на 26 апреля в регионе подтоплены паводковыми водами 8865 жилых домов и 14545 садовых участков.

«Эвакуированы 17 800 человек. Всего обеззаражено 13 436 домов. Откачено более 477 000 кубометров воды. Свыше 3 000 тонн гуманитарной помощи доставлено. На месте работают более 2 600 специалистов, 609 единиц техники и 25 плавсредств», — пояснили в МЧС.

26 апреля на всем протяжении реки Урал в Оренбуржье вода опустилась ниже опасной отметки. По состоянию на 08:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал до 869 см, у Орска — до 393 см, в селе Илек — до 888 см. Опасным уровнем считается 890 см.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее Путин назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков.