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Врач объяснил, почему водителям с депрессией нельзя садиться за руль

Врач Фомин: водители с депрессией больше других рискуют попасть в ДТП

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Global Look Press

Водителям с депрессией нельзя садиться за руль из-за сниженной скорости реакции. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Водители с депрессией имеют высокий риск попасть в ДТП, поскольку у них зачастую наблюдается заторможенная моторная функция. Это влияет на манеру вождения. Человек с депрессией испытывает вялость и становится невнимательным. Автомобилист с депрессией может и вовсе не замечать, что происходит вокруг него», — пояснил врач.

Фомин отметил, что состояние психики человека с депрессией может приводить к опасным ситуациям на дорогах. В связи с этим врач порекомендовал водителям с поставленным диагнозом пересесть на общественный транспорт.

«Если речь идет о поставленном диагнозе и человек отдает себе отчет о своем состоянии, то ему лучше воздержаться от вождения машины. Особенно, если он принимает психотропные препараты и антидепрессанты. Они могут снижать концентрацию внимания. Водителям с депрессией лучше пересесть на такси или на общественный транспорт, так будет безопаснее и для них самих, и для других участников дорожного движения», — подытожил Фомин.

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