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Уровень реки Ишим в Тюменской области побил исторический максимум

Уровень воды реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1182 см

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Телеграм-канал Александр Моор

Уровень воды в реке Ишим, протекающей рядом с селом Абатское в Тюменской области, всего за шесть часов поднялся почти на 8 см и достиг новой рекордной отметки в 1182 см. Об этом сообщает информационный центр областного правительства в Telegram-канале.

Согласно данным гидрологического бюллетеня, на данный момент это значение является самым высоким с 2017 года, тогда вода достигла отметки в 1148 см. При этом критическая отметка опасного явления для этого села составляет 960 см.

Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг исторического максимума в 1178 сантиметров.

Позднее глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин провел осмотр дамбы в городе Ишим Тюменской области.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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