Калягин и Машков оценили назначение нового худрука МХТ

Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал назначение Сергея Женовача художественным руководителем МХТ имени Чехова, сообщает РИА «Новости».

«Предложена кандидатура Женовача, и все ее поддержали, я знаю, что он человек деликатный, мудрый, и как дальше будет с труппой, он сам будет решать», — сказал Калягин.

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Он выразил уверенность, что это будет во благо МХТ.

Со своей стороны, ведущий актер театра МХТ имени Чехова Владимир Машков заявил, что настало время единения.

«Мы все должны помочь Сергею в этом непростом деле. Мы должны быть внимательны и последовательны в том, что от нас хотели, мне кажется, что у Сергея это получится — главное, это внутренне желание», — отметил Машков.

Ранее сообщалось, что назван преемник Олега Табакова в МХТ имени Чехова.