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Республиканцы обвинили правительство США в отправке Кении оружия для Украины

Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке Кении оружия для Украины

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Patrick Semansky/AP

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол и сенатор-республиканец Джим Риш заявили, что администрация США оправила предназначенные Украине вооружения Кении. Об этом, ссылаясь на письмо законодателей, сообщает американская газета Politico.

По словам Маккола и Риша, президент США Джо Байден в обход Конгресса выделил направляющемуся в Гаити кенийскому воинскому контингенту $60 млн на оружие для борьбы с гаитянскими бандами. Эта партия, в состав которой входят стрелковое оружие, боеприпасы и бронемашины, изначально должна была быть передана Киеву.

В свою очередь, неназванный чиновник Госдепартамента заявил изданию, что Вашингтон намерен поддерживать и наведение порядка на Гаити, и оказание помощи Украине.

До этого сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. О поставках оружия могут объявить в ближайшие дни.

Ранее в Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США.

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