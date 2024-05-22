Республиканцы обвинили правительство США в отправке Кении оружия для Украины

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол и сенатор-республиканец Джим Риш заявили, что администрация США оправила предназначенные Украине вооружения Кении. Об этом, ссылаясь на письмо законодателей, сообщает американская газета Politico.

По словам Маккола и Риша, президент США Джо Байден в обход Конгресса выделил направляющемуся в Гаити кенийскому воинскому контингенту $60 млн на оружие для борьбы с гаитянскими бандами. Эта партия, в состав которой входят стрелковое оружие, боеприпасы и бронемашины, изначально должна была быть передана Киеву.

В свою очередь, неназванный чиновник Госдепартамента заявил изданию, что Вашингтон намерен поддерживать и наведение порядка на Гаити, и оказание помощи Украине.

До этого сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. О поставках оружия могут объявить в ближайшие дни.

Ранее в Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США.