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Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на всей линии фронта

Генштаб ВСУ: Покровское направление является самым напряженным на линии фронта

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Thomas Peter/Reuters

Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой народной республики (ДНР) является самым напряженным на всей линии фронта. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, ситуация на отдельных участках данного направления требует от украинских войск «проведения маневра».

Покровском украинские власти называют город Красноармейск в ДНР.

Также Генштаб заявил о «тяжелых боях» в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

17 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам поездки в Китай, заявил, что несмотря на успешное наступление в Харьковской области, Россия не собирается брать под контроль сам Харьков. Он сказал, что российские войска ведут наступление, чтобы отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы своих приграничных территорий, в том числе Белгорода.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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