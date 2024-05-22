КНР масштабно расширит коммерческий космодром

Вторая стартовая площадка на коммерческом космодроме в провинции Хайнань почти завершена. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первый стартовый стол на космодроме был достроен в декабре 2023 года, и первый запуск ракеты Long March 8 с него планируется до конца июня. Строительство второй стартовой площадки ожидается завершиться к концу мая. Китайские официальные источники утверждают, что в будущем могут быть построены еще два стартовых стола на космодроме.

По информации издания, общее количество стартовых площадок на коммерческом космодроме может достигнуть десяти, что позволит осуществлять запуски как жидкостных, так и твердотопливных ракет. Предполагается, что такое масштабное расширение космодрома обусловлено планами Китая по запуску десятков тысяч спутников.

До этого сообщалось, что Россия готова строить новые космодромы по всему миру.

Гендиректор самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов отметил, что в 2022 году по инициативе французской стороны были прекращены пуски на космодроме Европейского космического агентства (ЕКА) Куру во французской Гвиане — несмотря на очевидную выгоду, которую приносило сотрудничество «Прогресса» с европейскими компаниями.

Ранее Китай запустил новый спутник.