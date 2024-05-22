Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили обязать органы опеки платить алименты за родителей-должников

Депутаты Госдумы предложили опеке платить алименты за родителей-должников

close
100%
Shutterstock

Фракция ЛДПР в Госдуме намерена инициировать принятие закона, в соответствии с которым, если с недобросовестных родителей не возможно получить алименты, то их должны выплачивать детям органы опеки. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает газета «Известия».

В документе отмечается, что эффективность взыскания судебными приставами алиментных платежей в 2022 году составила лишь 28,5%, а из всего объема возбужденных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) уголовных дел свыше 96% приходится в отношении должников по алиментам.

В связи с этим фракция ЛДПР считает необходимым разработку государством дополнительных механизмов по защите прав несовершеннолетних. Поэтому органы опеки должны в случае неисполнения родителями своих алиментных обязательств взять на себя функцию выплаты алиментов детям. При этом недобросовестные родители должны будут возместить государству все понесенные им расходы.

До этого сообщалось, что россиянин отправится в колонию за миллионные долги по алиментам.

Ранее сообщалось, что в России обнародуют имена должников по алиментам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами