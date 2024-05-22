В Госдуме предложили обязать органы опеки платить алименты за родителей-должников

Фракция ЛДПР в Госдуме намерена инициировать принятие закона, в соответствии с которым, если с недобросовестных родителей не возможно получить алименты, то их должны выплачивать детям органы опеки. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает газета «Известия».

В документе отмечается, что эффективность взыскания судебными приставами алиментных платежей в 2022 году составила лишь 28,5%, а из всего объема возбужденных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) уголовных дел свыше 96% приходится в отношении должников по алиментам.

В связи с этим фракция ЛДПР считает необходимым разработку государством дополнительных механизмов по защите прав несовершеннолетних. Поэтому органы опеки должны в случае неисполнения родителями своих алиментных обязательств взять на себя функцию выплаты алиментов детям. При этом недобросовестные родители должны будут возместить государству все понесенные им расходы.

До этого сообщалось, что россиянин отправится в колонию за миллионные долги по алиментам.

Ранее сообщалось, что в России обнародуют имена должников по алиментам.