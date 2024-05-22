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В ФРГ заявили, что многие в СДПГ предпочитают Писториуса Шольцу на посту канцлера

NTV: для многих членов СДПГ кандидатом в канцлеры является Писториус, а не Шольц

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Lisi Niesner/Reuters

Значительная часть Социал-демократической партии Германии (СДПГ) хочет, чтобы на выборах 2025 года кандидатом в бундесканцлеры стал не нынешний глава правительства Олаф Шольц, а министр обороны Борис Писториус. Об этом сообщает телеканал NTV.

По сведениям, имеющимся у журналистов, в партии сейчас циркулируют слухи о том, что этим летом Писториус должен быть объявлен новым кандидатом на пост канцлера на выборах 2025 года. В частности, телеканал сослался на главу фракции СДПГ в земле Северная Саксония Хайко Виттига, на прошлой неделе заявившего, что многие в партии считают политиком номер один именно Писториуса, а не Шольца.

NTV подчеркнул, что Виттиг стал первым официальным лицом в СДПГ, который открыто сказал то, о чем думают тысячи членов партии.

Телеканал выразил мнение, что в ближайшее время позиции Шольца в партии могут существенно ухудшиться.

До этого Писториус заявил, что Германии необходимо стать более устойчивой к «российской дезинформации».

Ранее сообщалось, что Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет.

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