Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о желании продолжать развитие отношений с Ираном

Путин: Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

close
100%
Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», — сказал российский лидер.

До этого исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства исламской республики Али Багери Кани заявлял, что иранское руководство намерено и дальше придерживаться политической линии, которую избрал президент страны Эбрахим Раиси.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося самолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять РФ на церемонии прощания с иранским президентом.

Все новости на тему:
Крушение вертолета Раиси
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами