Путин заявил о желании продолжать развитие отношений с Ираном

Президент России Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана», — сказал российский лидер.

До этого исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства исламской республики Али Багери Кани заявлял, что иранское руководство намерено и дальше придерживаться политической линии, которую избрал президент страны Эбрахим Раиси.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося самолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять РФ на церемонии прощания с иранским президентом.