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Над Старым Осколом в Белгородской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Гладков: над городом Старый Оскол сбит украинский беспилотник

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о сбитом украинском беспилотнике над городом Старый Оскол.

Согласно сообщению главы региона, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль.

Днем 21 мая над Белгородской областью были сбиты три беспилотника.

Вечером того же дня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Брянской областью.

20 мая Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали село Безымено в Белгородской области, никто не пострадал. В результате падения первого БПЛА загорелся нежилой дом на окраине села, после падения второго — частично загорелся дом и сильно повреждена кровля.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны 14:10 по мск сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Кроме того, ведомство заявляло об уничтожении противорадиолокационной ракеты Harm.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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