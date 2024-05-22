В Японии назвали нового союзника России в Азии

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JB Press: приглашение Путина в Ханой свидетельствует о вере Вьетнама в победу РФ

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Depositphotos

Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по поводу украинского конфликта. Об этом свидетельствует приглашение президента России Владимира Путина в Ханой, пишет японское издание JB Press.

По словам автора статьи, военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с армией США известно, что исход сухопутных войн – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон. Поэтому власти этой страны Азии уверены в победе РФ.

В публикации также отмечается, что нерешительная дипломатия Вьетнама может нанести серьезный ущерб интересам страны. Этот фактор ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном, вьетнамское правительство окончательно выбрало сторону и попросило российского лидера о визите. Журналист также предположил, что это приглашение может повлиять и на другие государства, которые сохраняют нейтральную позицию по конфликту на Украине. Автор допустил, что эти страны могут пересмотреть свою дипломатическую позицию.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путина действительно пригласили посетить Вьетнам.

До этого портал Vietnam News сообщал, что генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Автор статьи отмечал, что Путин «с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящие сроки».

Ранее Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости.

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