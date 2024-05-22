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Ученые нашли альтернативу антибиотикам в виде стали

Small: В США разработали нанотекстурированную бактерицидную сталь

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МИСИС

Ученые из Технологического института Джорджии (США) разработали нержавеющую сталь, способную уничтожать вредные бактерии, на основе меди, обладающей естественными бактерицидными свойствами. Опубликованные в журнале Small результаты исследования предлагают безопасную альтернативу антибиотикам, к которым опасные микроорганизмы становятся устойчивыми.

Борьба с грамотрицательными патогенными бактериями без использования специализированных соединений, таких как антибиотики, представляет сложность из-за толстой многослойной клеточной стенки этих микроорганизмов. Это делает их способными выживать и размножаться на различных поверхностях, что увеличивает риск заражения трудноизлечимыми инфекциями. Существующие противообрастающие покрытия могут предотвращать прилипание патогенных микроорганизмов, но они часто содержат токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

Ученые разработали метод производства нанотекстурированной нержавеющей стали с медным покрытием (nSS) с использованием электрохимического подхода и продемонстрировали ее эффективность как бактерицидного средства против грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Благодаря двойному воздействию на бактерии — игольчатой нанотекстуре, проникающей в клеточные стенки, и бактерицидным ионам меди — этот материал не способствует развитию устойчивости к лекарствам, как это бывает при использовании антибиотиков.

Эксперименты показали, что nSS с медным покрытием снижает количество грамотрицательных бактерий Escherichia coli на 97% и грамположительных бактерий Staphylococcus epidermidis на 99%.

Эту нержавеющую сталь можно применять для изготовления обычных медицинских инструментов, таких как ножницы или пинцеты, которые легко загрязняются. Кроме того, материал может быть использован для дверных ручек, лестничных перил и раковин.

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