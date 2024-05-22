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Отставной генерал ВСУ раскритиковал Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский играет роль президента, читая заготовленный текст

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» подверг критике президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, заявления главы государства о том, что ни одна из бригад ВСУ не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов, не соответствуют действительности и являются заготовленным текстом. Кривонос считает, что слова, которые Зеленский произносит публично, пишут для него заранее, а сам он не обладает информацией о реальной ситуации на фронте.

Он также выразил мнение, что украинского лидера «постоянно используют». Как заявил отставной генерал ВСУ, Зеленский «не понимает», что «он играет роль президента», а «не работает президентом».

«Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит», – добавил Кривонос.

21 мая Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента Украины еще не закончился.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента страны. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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