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Алжир намерен открыть границы для российских туристов

Алжир запланировал открыть границы для россиян

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Shutterstock

Туристам из России может быть доступно посещение Алжира, это страна, которая долгое время оставалась закрытой для иностранных гостей. По информации издания «Акценты», алжирские власти, по-видимому, готовы изменить свою политику в отношении туризма.

В прошлом году в Алжире начались работы по развитию туристической инфраструктуры, включая упрощение визового режима. На данный момент разрешено получать визы только организованным группам туристов, направляющимся на юг страны для отдыха.

Эти изменения уже принесли определенные результаты: за последний год количество выданных виз достигло десяти тысяч. Большинство посетителей приезжают в Алжир, чтобы посетить своих друзей и родственников.

Граждане России в настоящее время могут получить визу только через посольство Алжира. Тем не менее имеется прямое авиасообщение между Москвой и столицей Алжира.

До этого Россия и Индия запланировали обсудить безвиз для россиян. С 1 августа 2023 года Россия и Китай запустили безвизовый групповой туристический обмен в рамках межправительственного соглашения. Также с 1 августа начал действовать безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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