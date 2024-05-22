Стало известно, куда россияне собираются путешествовать летом

Летом 2024 года больше российских туристов поедут за границу: доля зарубежных заказов выросла на 30% и теперь составляет 31,3%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего путешественники выбирают для летнего отпуска апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: на них приходится 33,6% бронирований. Многие также поедут в отели категории «три звезды» (28,3%) и «четыре звезды» (25,3%). Большинство каникул продлятся от 1 до 7 дней — на такой срок оформлено 86,3% заказов, а 13,7% россиян смогут задержаться и больше недели. Половина путешественников поедет в отпуск вдвоем.

Самым востребованным внутренним направлением стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы составляет 19,0%, как и в том году. Следом идут Сочи, куда оформлено 13,2% заказов, и Москва, на которую приходится 13,0% бронирований. Популярность городов в сравнении с прошлым летом не изменилась.

Кроме того, многие россияне собираются посетить Калининград (3,5% заказов), Казань (3,4%), Анапу (2,0%), Нижний Новгород (1,9%), Ростов-на-Дону (1,7%), Владивосток (1,6%) и Геленджик (1,1%). Спрос практически на все города остался на уровне прошлого лета, только Ростов-на-Дону и Анапа в этом году привлекают больше путешественников — на 30% и 12% соответственно.

Топ зарубежных городов, где будут отдыхать россияне этим летом, возглавляет Стамбул с долей 6,2%; несмотря на то, что город по-прежнему остается лидером, спрос на жилье там снизился на 14%. Три следующих места заняли города Италии, которые показали серьезный рост популярности: Милан (3,5% заказов, на 52% больше, чем год назад), Рим (3,3%, рост на 10%) и Римини (3,2%, рост в 6 раз).

Также в список востребованных летних направлений вошли Париж (2,7% заказов), Минск (2,5%), Тбилиси (2,1%), Токио (2,0%), Сеул (1,9%) и Ереван (1,8%). За год увеличился интерес к отдыху в Токио (рост в 3 раза) и Тбилиси (+10%), а в столице Армении, наоборот, остановятся в 3 раза меньше российских туристов. Популярность других городов осталась на прежнем уровне.

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