Штаб Трампа вызвал скандал в США публикацией видео со словами о «едином рейхе»

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа выложил на его странице в социальной сети Thruth Social предвыборное видео, содержавшее реплику о «едином рейхе». Публикация ролика, содержавшего такие слова, вызвала скандал в Соединенных Штатах.

Речь идет о видео «Что ждет Америку дальше?». В нем говорилось о том, что произойдет в случае победы Трампа на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. В ролике использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из фрагментов показан подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».

Американские СМИ и Белый дом обратили внимание на публикацию этого ролика. Они обрушились на Трампа с резкой критикой и обвинениями в «нацистской» риторике.

«Это не предвыборное видео, оно было создано случайным аккаунтом в интернете и переопубликовано сотрудником, который явно не видел этого слова, пока президент находился в суде», — заявила пресс-секретарь кандидата Кэролайн Ливитт.

Как отмечает телеканал CNN, «термин «рейх» часто ассоциируется с нацистской Германией под Адольфом Гитлером, который относил Германию к «третьему рейху» с 1933 по 1945 год». В публикации этого СМИ также отмечается, что «Трамп ранее использовал антисемитские стереотипы, чем вызвал широкое осуждение за нападки на американских евреев», а риторика политика «сравнима с языком, который использовал Гитлер».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем 21 мая брифинге заявила, что президент США Джо Байден уже проинформирован о содержании этого ролика.

Соответствующее видео было удалено утром 21 мая.

Ранее Трамп призвал спасти США от фашистов.